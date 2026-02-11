شركة الأتوبيس الترددي تحذّر من الانسياق وراء تداول معلومات غير صحيحة

أهابت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار، وعدم الانسياق وراء تداول معلومات غير صحيحة، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن وقوع حالة تحرش بأحد الأتوبيسات التابعة للشركة.

وأكدت الشركة أن ما نُشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مُشدّدة على أن خط سير الأتوبيس الترددي يعمل في مسار منفصل أعلى الطريق الدائري، بدءًا من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة فقط، ولا يمتد إلى أي خطوط أو مناطق أخرى في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة أن منطقة المقطم ليست ضمن خط سير الأتوبيس الترددي، مؤكدة أنه كان يتعين على كاتب الخبر التحقق بدقة من الجهة التابع لها الأتوبيس محل الواقعة قبل الزج باسم الأتوبيس الترددي في مثل هذه الوقائع المشينة.

كما ناشدت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل أو من خلال الشركة المصرية للأتوبيس الترددي.