والدة الطفلة ضحية الأنبوبة : الأشعة والفحوصات أكدت عدم تعرض سارة لأي إصابات خطيرة

قالت إيمان والدة الطفل سارة ضحية الأنبوبة، إنها حرصت على متابعة حالة ابنتها سارة بدقة بعد الحادث، موضحة أنها أخذت الطفلة لإجراء الأشعة المقطعية وفحوصات العظام والمخ والأعصاب، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

ضمان سلامة الطفلة

وأكدت الأم أنها كانت على تواصل دائم مع الأطباء لضمان سلامة الطفلة وطمأنتها بعد كل فحص.

سلامة العظام والمخ

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ جميع الفحوصات الطبية الخاصة بسارة أظهرت سلامة العظام والمخ وجميع الأطراف، وأن الأنبوبة تسببت في كدمة بسيطة فقط، ما جعل الأم تشعر بالارتياح بعد التوتر والصدمة الأولية.

كما أكدت أن الطفلة عادت إلى نشاطها المعتاد دون مضاعفات صحية.

وأشارت إيمان إلى أن متابعة حالة ابنتها ليست مقتصرة على الحوادث الطارئة، إذ أنها تتابع العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب، كما تتابع مع طبيبة الأمراض الوراثية لحالات متلازمة داون، مشددة على أهمية وجود تقارير دقيقة عن كل الفحوصات لضمان متابعة صحية سليمة.

أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية

وأكدت إيمان على ضرورة مراقبة الأطفال ذوي الحالات الخاصة بعناية فائقة، خاصة في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن الحادثة كشفت الحاجة لزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه سلامة الأطفال، وأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الحوادث غير المتوقعة.