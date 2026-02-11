قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
توك شو

والدة الطفلة ضحية الأنبوبة : الأشعة والفحوصات أكدت عدم تعرض سارة لأي إصابات خطيرة

محمد البدوي

قالت إيمان والدة الطفل سارة ضحية الأنبوبة، إنها حرصت على متابعة حالة ابنتها سارة بدقة بعد الحادث، موضحة أنها أخذت الطفلة لإجراء الأشعة المقطعية وفحوصات العظام والمخ والأعصاب، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات. 

ضمان سلامة الطفلة

وأكدت الأم أنها كانت على تواصل دائم مع الأطباء لضمان سلامة الطفلة وطمأنتها بعد كل فحص.

سلامة العظام والمخ

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ جميع الفحوصات الطبية الخاصة بسارة أظهرت سلامة العظام والمخ وجميع الأطراف، وأن الأنبوبة تسببت في كدمة بسيطة فقط، ما جعل الأم تشعر بالارتياح بعد التوتر والصدمة الأولية. 

كما أكدت أن الطفلة عادت إلى نشاطها المعتاد دون مضاعفات صحية.

وأشارت إيمان إلى أن متابعة حالة ابنتها ليست مقتصرة على الحوادث الطارئة، إذ أنها تتابع العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب، كما تتابع مع طبيبة الأمراض الوراثية لحالات متلازمة داون، مشددة على أهمية وجود تقارير دقيقة عن كل الفحوصات لضمان متابعة صحية سليمة.

أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية

 وأكدت إيمان على ضرورة مراقبة الأطفال ذوي الحالات الخاصة بعناية فائقة، خاصة في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن الحادثة كشفت الحاجة لزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه سلامة الأطفال، وأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الحوادث غير المتوقعة.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

