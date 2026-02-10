بسمة وهبة عن فيديو لمسن ابنه حبسه في شقة: التفاصيل كارثية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها حرصت على عرض مقطعي فيديو متداولين قبل التعليق عليهما، تأكيدًا على أهمية رؤية الوقائع بوضوح كامل، مشيرة إلى أن المشاهد التي تم عرضها تحمل قدرًا كبيرًا من الألم الإنساني الذي لا يمكن تجاهله أو المرور عليه مرور الكرام.

اعتداء ابنة على والدتها

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أحد الفيديوهين يوثق واقعة اعتداء ابنة على والدتها المسنة بمحافظة الشرقية، حيث ظهرت السيدة الكبيرة في السن وهي تتعرض للضرب والدفع بعنف شديد، باستخدام عصا، وبطريقة وصفتها بأنها ضرب مبرح يتجاوز أي توصيف للاعتداء العادي، مؤكدة أن السيدة المسنة كانت في حالة ضعف وعجز واضحين، وغير قادرة على الدفاع عن نفسها.

وتطرقت الإعلامية إلى الفيديو الآخر الذي جرى تصويره في محافظة السويس، والذي أظهر رجلاً مسنًا يعيش وحيدًا داخل شقته المغلقة عليه بالمفتاح، مشيرة إلى أن الجيران أفادوا بأنه يقيم بمفرده منذ عدة أشهر، وأنه يعاني ضعفًا في التركيز نتيجة تقدمه في العمر، وهو ما دفع الجيران إلى التعاطف معه ومحاولة تقديم الطعام له عبر النافذة.

إنقاذ الرجل المسن

وأشادت بسمة وهبة بتصرف الجارة التي قامت بتصوير الفيديو، معتبرة أن ما قامت به قد يساهم في إنقاذ الرجل المسن، مؤكدة أن المشهدين معًا يعكسان صورتين مؤلمتين لمعاناة كبار السن، بين العنف المباشر والإهمال القاسي، ومشددة على أن هذه الوقائع تستدعي تحركًا إنسانيًا ومجتمعيًا جادًا لحماية كبار السن وصون كرامتهم.