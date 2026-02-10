بسمة وهبة : يجب التوقف أمام الجحود ضد المسنين بوعي يحفظ كرامتهم

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بسرعة تحرك وزارة الداخلية في واقعة الاعتداء على سيدة مسنة بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن التحرك السريع والقبض على المتهمة يعكس يقظة مؤسسات الدولة وتعاملها الحاسم مع مثل هذه الوقائع.

ووجهت وهبة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرعة الاستجابة والتعامل مع الواقعة

وأعربت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن تقديرها للدور الذي قامت به وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والتعامل مع الواقعة يمثلان عملاً إنسانيًا ومهنيًا يعكس اهتمام الدولة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتهم كبار السن.

وأكدت الإعلامية أن المشاهد المتداولة في الفيديو كانت مؤلمة للغاية، مشيرة إلى أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل الواقعة بقدر ما ترغب في تسليط الضوء على الأثر الإنساني العميق لما شاهده الجميع، موضحة أن أي شخص شاهد هذه المقاطع لا بد أن يكون قد تأثر وشعر بألم شديد لما تضمنته من مشاهد جحود وعنف.

أصحاب القلوب الرقيقة

وذكرت أن مثل هذه المشاهد يصعب على أصحاب القلوب الرقيقة تحملها، خاصة عندما يكون الاعتداء موجهاً إلى أب أو أم مسنين، مؤكدة أن ما تم تداوله ترك أثرًا بالغًا في النفوس، وداعية إلى التوقف أمام هذه الوقائع بوعي إنساني وأخلاقي يحفظ كرامة كبار السن ويصون حقوقهم.