بسمة وهبة: أكل لحوم البشر جريمة لا تقبلها أي طبيعة بشرية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما أُثير حول فضيحة جزيرة إبستين يعبّر عن مستوى صادم من الانحراف الإنساني، مؤكدة أن ما يتم تداوله يتجاوز حدود الخيال والطبيعة البشرية.

أكل لحوم البشر

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن وجود مثل هذه الأفعال يطرح تساؤلًا عميقًا حول كيفية وصول الإنسان إلى درجة من الفساد تسمح بأكل لحوم البشر وتقديمها كوجبات لرجال فاسدين.

فكرة التعدي على البشر

وأشارت بسمة وهبة إلى أن العالم بأسره مصدوم من هذه الوقائع، موضحة أن فكرة التعدي على البشر بهذه الصورة، وخاصة الأطفال الرضع، أمر لا يمكن للعقل الإنساني السوي أن يستوعبه، لافتةً، إلى أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها أو تصديقها ضمن أي إطار أخلاقي أو ديني.

أبشع موبقات العالم

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أن الإسلام بريء من هذه الأفعال التي تُعد من أبشع موبقات العالم، مشددة على أن القيم الدينية تحمي الإنسان من السقوط في مثل هذه الجرائم، موضحة، أن ما يحدث يكشف زيف الاتهامات التي وُجهت إلى المسلمين عبر التاريخ، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تنتمي لأي دين سماوي أو طبيعة إنسانية سليمة.