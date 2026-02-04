قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
أخبار العالم

فضيحة في بريطانيا.. الأمير أندرو يغادر وندسور بعد تسريبات إبستين الجديدة

الأمير أندرو
الأمير أندرو
القسم الخارجي

أفادت مصادر في القصر الملكي البريطاني، الأربعاء، بأن الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، غادر مقر إقامته الفخم في رويال لودج بمدينة وندسور، عقب كشف وثائق جديدة من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بعلاقته بالممول الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

فضيحة في القصر الملكي

وأكد مصدر ملكي لوكالة رويترز أن الأمير السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، انتقل للإقامة في كوخ داخل ضيعة ساندرينغهام التابعة للملك في مقاطعة نورفولك شرقي إنجلترا، مشيرًا إلى أنه قد يعود إلى وندسور بشكل متقطع خلال الأسابيع المقبلة، ريثما تكتمل المرحلة الانتقالية لانتقاله النهائي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن أندرو كان يأمل في البقاء داخل مقر إقامته في وندسور لفترة أطول، إلا أن القرار اتُخذ بنقله بشكل عاجل، حيث جرى ذلك ليل الاثنين وتحت غطاء الظلام، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها شديدة الإحراج بالنسبة له.

حان وقت الرحيل

ونقلت الصحيفة عن صديق مقرب من الأمير قوله إن «الرسالة كانت واضحة بعد نشر الدفعة الأخيرة من ملفات إبستين: لقد حان وقت الرحيل»، مضيفًا أن مغادرة رويال لودج كانت مهينة إلى درجة أن أندرو فضّل تنفيذها بعيدًا عن الأنظار.

يأتي هذا التطور بعد أن جرّد الملك تشارلز شقيقه من ألقابه الملكية في أكتوبر الماضي، عقب تصاعد الجدل حول علاقته بإبستين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعاطف العائلة المالكة ينصب على ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالقضية.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت، الجمعة الماضي، مجموعة جديدة من الوثائق المرتبطة بإبستين، تضمنت رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الأمير أندرو حافظ على اتصال منتظم مع إبستين لأكثر من عامين بعد إدانته في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وتتناقض هذه المعطيات مع تصريحات سابقة للأمير، كان قد نفى فيها استمرار علاقته بإبستين بعد إدانته عام 2008، باستثناء زيارة واحدة إلى نيويورك في عام 2010 قال إنها جاءت بهدف «إنهاء العلاقة».

يُذكر أن جيفري إبستين عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في أحد سجون نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة بتهم الاتجار الجنسي، في قضية هزّت الأوساط السياسية والمالية الدولية، وارتبطت بأسماء شخصيات نافذة حول العالم.

ورغم نفي الأمير أندرو المتكرر لأي تورط أو ارتكاب مخالفات قانونية، فإن تداعيات القضية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على موقعه داخل العائلة المالكة البريطانية، وسط تصاعد الضغوط الإعلامية والشعبية لمحاسبة جميع المتورطين أو المرتبطين بإبستين.

الأمير أندرو أبستين فضيحة إبستين بريطانيا الأسرة المالكة

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

خلال الاجتماع

محافظ البنك المركزي يشارك في المنتدى العاشر للمالية العامة بالدول العربية بدبي

صورة ارشيفية

إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل .. الخميس

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

