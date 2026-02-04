بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

هزّت واقعة وفاة الطفل محمد ماجد الجنيدي، البالغ من العمر 3 سنوات، محافظة دمياط والرأي العام، بعدما دخل أحد المستشفيات الخاصة لإجراء تدخل جراحي بسيط لأسنانه، وخرج جثمانًا بلا روح، في حادثة أعادت الجدل بقوة حول مخاطر التخدير الكامل للأطفال، وسؤالًا مؤلمًا:



كيف يمكن لجرعة بنج زائدة أن تنهي حياة طفل خلال دقائق؟

تفاصيل الواقعة.. رحلة علاج انتهت بمأساة

بحسب ما أكده والد الطفل محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ، فإن نجله كان يعاني من آلام شديدة في الأسنان، فتوجه به إلى طبيب خاص داخل أحد المستشفيات الخاصة المتخصصة في علاج الأطفال.

وأوضح الأب أن الطبيب أبلغه بأن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لحشو أكثر من ضرس، على أن يتم ذلك تحت تخدير كامل، بتكلفة وصلت إلى 30 ألف جنيه، وهو ما قام الأب بسداده.

لكن بعد دخول الطفل غرفة العمليات بساعتين، لاحظت الأسرة حالة ارتباك وتوتر شديد بين الطاقم الطبي، قبل أن يتم إبلاغهم بوفاة الطفل، مع التأكيد بحسب أقوال الأب أن السبب هو جرعة بنج زائدة.

الأب أكد أيضًا أن الطبيب وطاقم التمريض غادروا المستشفى فور وقوع الوفاة، مطالبًا بمحاسبة جميع المتسببين في الخطأ الطبي الذي أودى بحياة نجله.

لماذا يُعد التخدير الكامل خطيرًا على الأطفال؟

فى إطار هذا إلتقاء موقع صدى البلد بطبيبة الأسنان هبه الشريف وحاورها فى نقاط محددة عن التخدير الكامل خاصة للأطفال.

وقالت الشريف، أن التخدير الكامل ليس إجراءً بسيطًا، خاصة للأطفال دون سن الخامسة، لأن أجسامهم:

أكثر حساسية للأدوية

أجهزة التنفس لديهم غير مكتملة النضج

الكبد والكلى لا تتعامل مع الدواء بالكفاءة نفسها لدى الكبار

وأي خطأ بسيط في حساب الجرعة قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ماذا يحدث داخل جسم الطفل عند جرعة بنج زائدة؟

توقف مركز التنفس في المخ

أدوية التخدير تؤثر مباشرة على مركز التنفس في الدماغ.

وعند زيادة الجرعة:

وعند زيادة الجرعة: يتباطأ التنفس

ثم يضعف

ثم يتوقف تمامًا

وخلال دقائق يبدأ الجسم في فقدان الأكسجين.

نقص الأكسجين يدمر الدماغ

الدماغ لا يتحمل أكثر من 4 إلى 6 دقائق دون أكسجين.

عند توقف التنفس:

تموت خلايا المخ سريعًا

يدخل الطفل في غيبوبة

وقد تحدث الوفاة قبل اكتشاف المشكلة

اضطراب قاتل في ضربات القلب

جرعة البنج الزائدة قد تسبب:

خللًا في الإشارات الكهربائية للقلب

تباطؤًا شديدًا أو توقفًا مفاجئًا

هبوطًا حادًا في ضغط الدم

وفي الأطفال، القلب أقل قدرة على مقاومة هذه الصدمة.

أخطر مرحلة.. ما بعد التخدير

تشير المصادر الطبية إلى أن أخطر لحظة ليست أثناء الجراحة، بل:

بعد انتهاء العملية

أثناء الإفاقة

أو خلال الساعات الأولى بعدها

وأي تقصير في المراقبة قد يكون قاتلًا.

هل خلع الأسنان يستدعي تخديرًا كاملًا؟

في كثير من الحالات:

يمكن علاج تسوس الأسنان بتخدير موضعي

أو تخدير جزئي خفيف

خاصة للأطفال الصغار

ويُشدد أطباء الأطفال على أن التخدير الكامل لا يُستخدم إلا للضرورة القصوى، وتحت إشراف طبيب تخدير متخصص للأطفال، وفي مكان مجهز بالكامل.

متى تتحول الواقعة إلى شبهة خطأ طبي؟

بحسب خبراء قانونيين، تصبح الواقعة محل مساءلة إذا ثبت: