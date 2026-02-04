قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
أسماء عبد الحفيظ

هزّت واقعة وفاة الطفل محمد ماجد الجنيدي، البالغ من العمر 3 سنوات، محافظة دمياط والرأي العام، بعدما دخل أحد المستشفيات الخاصة لإجراء تدخل جراحي بسيط لأسنانه، وخرج جثمانًا بلا روح، في حادثة أعادت الجدل بقوة حول مخاطر التخدير الكامل للأطفال، وسؤالًا مؤلمًا:


كيف يمكن لجرعة بنج زائدة أن تنهي حياة طفل خلال دقائق؟

تفاصيل الواقعة.. رحلة علاج انتهت بمأساة

بحسب ما أكده والد الطفل محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ، فإن نجله كان يعاني من آلام شديدة في الأسنان، فتوجه به إلى طبيب خاص داخل أحد المستشفيات الخاصة المتخصصة في علاج الأطفال.

وأوضح الأب أن الطبيب أبلغه بأن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لحشو أكثر من ضرس، على أن يتم ذلك تحت تخدير كامل، بتكلفة وصلت إلى 30 ألف جنيه، وهو ما قام الأب بسداده.

لكن بعد دخول الطفل غرفة العمليات بساعتين، لاحظت الأسرة حالة ارتباك وتوتر شديد بين الطاقم الطبي، قبل أن يتم إبلاغهم بوفاة الطفل، مع التأكيد بحسب أقوال الأب  أن السبب هو جرعة بنج زائدة.

الأب أكد أيضًا أن الطبيب وطاقم التمريض غادروا المستشفى فور وقوع الوفاة، مطالبًا بمحاسبة جميع المتسببين في الخطأ الطبي الذي أودى بحياة نجله.

لماذا يُعد التخدير الكامل خطيرًا على الأطفال؟

فى إطار هذا إلتقاء موقع صدى البلد بطبيبة الأسنان هبه الشريف وحاورها فى نقاط محددة عن التخدير الكامل خاصة للأطفال.

وقالت الشريف، أن التخدير الكامل ليس إجراءً بسيطًا، خاصة للأطفال دون سن الخامسة، لأن أجسامهم:

  • أكثر حساسية للأدوية
  • أجهزة التنفس لديهم غير مكتملة النضج
  • الكبد والكلى لا تتعامل مع الدواء بالكفاءة نفسها لدى الكبار
  • وأي خطأ بسيط في حساب الجرعة قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ماذا يحدث داخل جسم الطفل عند جرعة بنج زائدة؟

  •  توقف مركز التنفس في المخ
  • أدوية التخدير تؤثر مباشرة على مركز التنفس في الدماغ.
    وعند زيادة الجرعة:
  • يتباطأ التنفس
  • ثم يضعف
  • ثم يتوقف تمامًا
  • وخلال دقائق يبدأ الجسم في فقدان الأكسجين.

نقص الأكسجين يدمر الدماغ

الدماغ لا يتحمل أكثر من 4 إلى 6 دقائق دون أكسجين.
عند توقف التنفس:

  • تموت خلايا المخ سريعًا
  • يدخل الطفل في غيبوبة
  • وقد تحدث الوفاة قبل اكتشاف المشكلة

اضطراب قاتل في ضربات القلب

جرعة البنج الزائدة قد تسبب:

  • خللًا في الإشارات الكهربائية للقلب
  • تباطؤًا شديدًا أو توقفًا مفاجئًا
  • هبوطًا حادًا في ضغط الدم
  • وفي الأطفال، القلب أقل قدرة على مقاومة هذه الصدمة.

 أخطر مرحلة.. ما بعد التخدير

تشير المصادر الطبية إلى أن أخطر لحظة ليست أثناء الجراحة، بل:

  • بعد انتهاء العملية
  • أثناء الإفاقة
  • أو خلال الساعات الأولى بعدها
  • وأي تقصير في المراقبة قد يكون قاتلًا.

هل خلع الأسنان يستدعي تخديرًا كاملًا؟

في كثير من الحالات:

  • يمكن علاج تسوس الأسنان بتخدير موضعي
  • أو تخدير جزئي خفيف
  • خاصة للأطفال الصغار

ويُشدد أطباء الأطفال على أن التخدير الكامل لا يُستخدم إلا للضرورة القصوى، وتحت إشراف طبيب تخدير متخصص للأطفال، وفي مكان مجهز بالكامل.

متى تتحول الواقعة إلى شبهة خطأ طبي؟

بحسب خبراء قانونيين، تصبح الواقعة محل مساءلة إذا ثبت:

  • وجود جرعة غير مناسبة لعمر ووزن الطفل
  • غياب طبيب تخدير متخصص
  • ضعف المتابعة بعد التخدير
  • أو الهروب من موقع العمل بعد الوفاة
  • وهو ما طالب به والد الطفل، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق نجله.
