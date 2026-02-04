قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي يكشف المستور في واقعة سقوط عصابة المخدرات بالمقطم

ذهب
ذهب
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تقرير المعمل الكيماوي في واقعة ضبط  6 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وكمية من الذهب في المقطم.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، عن عدد 15 كيس بلاستيك صغير بكل كيس مادة بنية اللون تزن ۱۰,۲۰ جم, كيس بلاستيك به عدد اثنان كيس بكل منها مادة بنية اللون سائلة تزن ٥۰,۹۹ جم ثبت انهم يحووا على احد مشتقات اندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات عدد 200 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت قائما ۸۸,۷۳ جم ثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات عدد ۱۰۰ قطعة من مادة سمراء اللون وزنت قائما ٥٩,٥٤ جم ثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما  ثبت بتقرير الأدلة الجنائية: بندقية الية ماركة كلاشينكوف صناعة صينية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢٣٩ مم كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال الخزنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال و تتفق مع البندقية سالفة البيان عدد ۱۰ طقات كاملة وسليمة و غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال وتستخدم على الأسلحة النارية عيار ٧,٦٢٣٩ مم عدد النين بندقية خرطوش يدوية التعمير و التفريغ ماركة TORNADO) بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ كاملة وصالحة للاستعمال عدد ثمانية طلقات كاملة وسليمة و غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال و تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲.


ثبت بتقرير المساعدات الفنية، انه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة حوزة المتهمين ان بعضها به دلالات تؤكد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لاذن النيابة الصادر بضبط و تفتيش المتهمان الأولى و الثاني و بالتوجه إليهم حيث ايقن تواجدهم ضبطهم و الثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر و بتفتيشهم و السيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید و سلاح ناري بندقية خرطوش و ذخيرة و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية و عقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا باحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار و السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية و المصوغات الذهبية و الوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملاتهم و السيارات للترويج.

و أضاف انه نفاذا للضبط والاحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث ايقنوا تواجد المتهمين الرابع و الخامس والسادس و بضبطهم و السيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم و السيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر و عقد وحدة سكنية و هواتف محمولة و بمواجهتهم عزا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار و عزا قصد الرابع و الخامس من احراز و حيازة الأسلحة النارية والذخائر الدفاع.

وكانت، أحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

 

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية و مصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجّهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

المحامي خالد الزعفراني محامي أحد المتهمين

وأكد خالد الزعفراني دفاع أحد المتهمين أن القضية بها غموض ولبس وأن بطلان إذن النيابة العامة أمر مؤداه بطلان السلسلة التالية عليه وأن محاكم الجنايات هي محاكم قانون في المقام الأول وأن ثقتنا بالقضاء الشامخ تعزز لديه الأمل في البراءة.

المواد المخدرة أسلحة نارية النيابة العامة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

ديفيليه مهرجان أسوان الدولي

في السوق السياحي.. كرنفال استعراضي مبهج لفرق مهرجان أسوان الدولي للفنون الشعبية

درة

قوية ومسيطرة.. درة : أجسد شخصية سيدة لديها حب امتلاك

درة

ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي

بالصور

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

فيديو

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد