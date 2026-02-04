تقرير المعمل الكيماوي يكشف المستور في واقعة سقوط عصابة المخدرات بالمقطم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تقرير المعمل الكيماوي في واقعة ضبط 6 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وكمية من الذهب في المقطم.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، عن عدد 15 كيس بلاستيك صغير بكل كيس مادة بنية اللون تزن ۱۰,۲۰ جم, كيس بلاستيك به عدد اثنان كيس بكل منها مادة بنية اللون سائلة تزن ٥۰,۹۹ جم ثبت انهم يحووا على احد مشتقات اندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات عدد 200 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت قائما ۸۸,۷۳ جم ثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات عدد ۱۰۰ قطعة من مادة سمراء اللون وزنت قائما ٥٩,٥٤ جم ثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية: بندقية الية ماركة كلاشينكوف صناعة صينية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢٣٩ مم كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال الخزنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال و تتفق مع البندقية سالفة البيان عدد ۱۰ طقات كاملة وسليمة و غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال وتستخدم على الأسلحة النارية عيار ٧,٦٢٣٩ مم عدد النين بندقية خرطوش يدوية التعمير و التفريغ ماركة TORNADO) بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ كاملة وصالحة للاستعمال عدد ثمانية طلقات كاملة وسليمة و غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال و تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲.



ثبت بتقرير المساعدات الفنية، انه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة حوزة المتهمين ان بعضها به دلالات تؤكد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لاذن النيابة الصادر بضبط و تفتيش المتهمان الأولى و الثاني و بالتوجه إليهم حيث ايقن تواجدهم ضبطهم و الثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر و بتفتيشهم و السيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید و سلاح ناري بندقية خرطوش و ذخيرة و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية و عقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا باحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار و السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية و المصوغات الذهبية و الوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملاتهم و السيارات للترويج.

و أضاف انه نفاذا للضبط والاحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث ايقنوا تواجد المتهمين الرابع و الخامس والسادس و بضبطهم و السيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم و السيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر و عقد وحدة سكنية و هواتف محمولة و بمواجهتهم عزا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار و عزا قصد الرابع و الخامس من احراز و حيازة الأسلحة النارية والذخائر الدفاع.

وكانت، أحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية و مصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجّهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

المحامي خالد الزعفراني محامي أحد المتهمين

وأكد خالد الزعفراني دفاع أحد المتهمين أن القضية بها غموض ولبس وأن بطلان إذن النيابة العامة أمر مؤداه بطلان السلسلة التالية عليه وأن محاكم الجنايات هي محاكم قانون في المقام الأول وأن ثقتنا بالقضاء الشامخ تعزز لديه الأمل في البراءة.