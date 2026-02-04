الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر

يواصل الهلال الأحمر المصري، تأهبه استعدادًا لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والجرحى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر، لليوم الثالث على التوالي، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

ودفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، بقافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الـ 131، بحمولة أكثر من 7,120 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: ما يزيد عن 2,960 طنًا سلال غذائية ودقيق، و 3,020 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، ونحو 1,140 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين ومراتب وخيام.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.