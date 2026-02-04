موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

تواصل الدولة المصرية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يمثل أحد أهم أدوات العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، وتسعى كافة الجهات المعنية بالدولة إلى تطوير آليات الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم بسهولة ويسر، وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين، خاصة مع اقتراب مواعيد صرف الدعم الشهري وما يصاحبه من تساؤلات حول حالة بطاقات الصرف.

خدمة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن حالة البطاقة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تُمكِّن المستفيدين من الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان إتاحة المعلومات الخاصة بملف الدعم خلال ثوانٍ عبر المنصة الرقمية الرسمية للوزارة.

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع الوزارة

يمكن للمستفيدين معرفة حالة البطاقة بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على زر «استعلام»، لتظهر فورًا حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

الهدف من الخدمة الرقمية وتخفيف الضغط على مكاتب الخدمة

تهدف هذه الخدمة إلى تقليل الزحام أمام مكاتب التضامن والبريد، وتوفير وسيلة سريعة وآمنة للحصول على المعلومات دون انتظار، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ويعزز من كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي.

موعد صرف مساعدات فبراير 2026 وقنوات الحصول على المستحقات

يترقب المستفيدون صرف مساعدات شهر فبراير 2026 والمقرر في منتصف الشهر الجاري، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي عدة قنوات وطرق سهلة ومبسطة على المواطنين لصرف مستحقات «تكافل وكرامة» لتناسب مختلف الظروف ومن بين هذه الطرق: