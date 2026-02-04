قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
استعدادا لـ رمضان.. منال عوض: توفير 7823 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
أصل الحكاية

موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا
موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا
ولاء خنيزي

تواصل الدولة المصرية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يمثل أحد أهم أدوات العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، وتسعى كافة الجهات المعنية بالدولة إلى تطوير آليات الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم بسهولة ويسر، وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين، خاصة مع اقتراب مواعيد صرف الدعم الشهري وما يصاحبه من تساؤلات حول حالة بطاقات الصرف.

خدمة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن حالة البطاقة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تُمكِّن المستفيدين من الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان إتاحة المعلومات الخاصة بملف الدعم خلال ثوانٍ عبر المنصة الرقمية الرسمية للوزارة.

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع الوزارة

يمكن للمستفيدين معرفة حالة البطاقة بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على زر «استعلام»، لتظهر فورًا حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

الهدف من الخدمة الرقمية وتخفيف الضغط على مكاتب الخدمة

تهدف هذه الخدمة إلى تقليل الزحام أمام مكاتب التضامن والبريد، وتوفير وسيلة سريعة وآمنة للحصول على المعلومات دون انتظار، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ويعزز من كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي.

موعد صرف مساعدات فبراير 2026 وقنوات الحصول على المستحقات

يترقب المستفيدون صرف مساعدات شهر فبراير 2026 والمقرر في منتصف الشهر الجاري، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي عدة قنوات وطرق سهلة ومبسطة على المواطنين لصرف مستحقات «تكافل وكرامة» لتناسب مختلف الظروف ومن بين هذه الطرق:

  • مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
  •  ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات، بالإضافة إلى كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة.
