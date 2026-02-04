قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوي يجتمع مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية لمتابعة ملف التحويل إلى نظام البكالوريا

بدوي يجتمع مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية لمتابعة ملف التحويل إلى نظام البكالوريا
بدوي يجتمع مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية لمتابعة ملف التحويل إلى نظام البكالوريا
محمد الغزاوى

عقد  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا استهدف وكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بسير العملية التعليمية، وبحث سبل تحسين الأداء داخل المدارس.

وخلال الاجتماع، أعلن وكيل الوزارة عن فتح باب التحويل لطلاب الصف الأول الثانوي من نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا، وذلك عقب مراجعة نسب التحويل الحالية بمدارس المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع قيادات التعليم الثانوي.

بدوي يجتمع مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية لمتابعة ملف التحويل إلى نظام البكالوريا

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة التحرك السريع في هذا الملف، مشددًا على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور والطلاب، وشرح المزايا والفرص الكبيرة التي يتيحها نظام البكالوريا مقارنة بنظام الثانوية العامة، وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالنظام الجديد لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة برفع تقارير يومية من الإدارات التعليمية تتضمن موقف ونسبة التحويل إلى نظام البكالوريا، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع مدير عام التعليم العام ومدير إدارة التعليم الثانوي، لحل أي معوقات قد تطرأ.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلى محاسبة المقصرين في هذا الملف، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في تنفيذ سياسة الدولة وتوجهات الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد يجب أن يستعيد صدارته بين المحافظات.

بورسعيد البكالوريا محافظة بورسعيد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

د. نهلة الصعيدي: المرأة حاضنة الوعي وصانعة الأخوة الإنسانية من الأسرة إلى المجتمع

الدكتور محمود صديق: وثيقة الأخوة الإنسانية امتداد لنهج شيخ الأزهر في ترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية يواجه تحديات متعددة

بالصور

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد