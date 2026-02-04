بدوي يجتمع مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية لمتابعة ملف التحويل إلى نظام البكالوريا

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا استهدف وكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بسير العملية التعليمية، وبحث سبل تحسين الأداء داخل المدارس.

وخلال الاجتماع، أعلن وكيل الوزارة عن فتح باب التحويل لطلاب الصف الأول الثانوي من نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا، وذلك عقب مراجعة نسب التحويل الحالية بمدارس المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع قيادات التعليم الثانوي.

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة التحرك السريع في هذا الملف، مشددًا على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور والطلاب، وشرح المزايا والفرص الكبيرة التي يتيحها نظام البكالوريا مقارنة بنظام الثانوية العامة، وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالنظام الجديد لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة برفع تقارير يومية من الإدارات التعليمية تتضمن موقف ونسبة التحويل إلى نظام البكالوريا، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع مدير عام التعليم العام ومدير إدارة التعليم الثانوي، لحل أي معوقات قد تطرأ.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلى محاسبة المقصرين في هذا الملف، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في تنفيذ سياسة الدولة وتوجهات الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد يجب أن يستعيد صدارته بين المحافظات.