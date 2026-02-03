قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زهور بورسعيد يواصل إزالة مخالفات المقاهي والتعديات على الطرق العامة|شاهد

محمد الغزاوى

تابع  اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ،بمحافظة بورسعيد أعمال تنفيذ الحملة المكبرة  التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، لاستكمال ضبط وازالة  المخالفات و الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ،من المقاهي والمحال المخالفة بمنطقة المروى السكنية.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة  بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

أسفرت الحملة عن إزالة التند والتقفيلات لهدد من المقاهي بعد التنبيه على أصحابها بالامس لازالتها ورفعها بالكامل من منتصف الطريق وتعديها علي الشارع والالتزام بحدود التراخيص .

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

ومن جانبه أكد  اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

