توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
ميرسك وهاباج - لويد يعلنان عوده العبور بالبحر الأحمر بخدمة چيميناي واحدة

محمد الغزاوى

أكد هاني النادي، ممثل مجموعة A.P. Moller – Maersk في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه بعد إعلان تطبيق أول تغيير في شبكتنا الملاحية عبر إعادة خدمة خط حاويات الشرق الأوسط، كخدمة ثابتة من وإلى مسار القناة لربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة في 15 يناير 2026، أعلنت اليوم ميرسك وهاباج-لويد تغيير مسار إحدى خدماتهما المشتركة ضمن تعاون چيميناي، بحيث تمر عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس. 

واضاف النادى ان الخطوة تعد جديد تؤكد الثقة في الممرات الملاحية الحيوية وعلى رأسها قناة السويس, وانعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين المجموعة والدولة المصرية الممثلة في هيئة قناة السويس.

كما صرّح النادي ان هذه الخطوة تعكس نهج ميرسك القائم على اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، تضع السلامة في المقام الأول، وتستند إلى تقييم دقيق للواقع الأمني والتشغيلي صوب العودة التدريجية لخدمات الخط الملاحي ميرسك في الممر الملاحي الأكثر تفضيلاً وحجر الزاوية لدعم حركة الملاحة العالمية وكفاءة سلاسل الامداد الدولية.

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

