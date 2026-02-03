ميرسك وهاباج - لويد يعلنان عوده العبور بالبحر الأحمر بخدمة چيميناي واحدة

أكد هاني النادي، ممثل مجموعة A.P. Moller – Maersk في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه بعد إعلان تطبيق أول تغيير في شبكتنا الملاحية عبر إعادة خدمة خط حاويات الشرق الأوسط، كخدمة ثابتة من وإلى مسار القناة لربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة في 15 يناير 2026، أعلنت اليوم ميرسك وهاباج-لويد تغيير مسار إحدى خدماتهما المشتركة ضمن تعاون چيميناي، بحيث تمر عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس.

واضاف النادى ان الخطوة تعد جديد تؤكد الثقة في الممرات الملاحية الحيوية وعلى رأسها قناة السويس, وانعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين المجموعة والدولة المصرية الممثلة في هيئة قناة السويس.

كما صرّح النادي ان هذه الخطوة تعكس نهج ميرسك القائم على اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، تضع السلامة في المقام الأول، وتستند إلى تقييم دقيق للواقع الأمني والتشغيلي صوب العودة التدريجية لخدمات الخط الملاحي ميرسك في الممر الملاحي الأكثر تفضيلاً وحجر الزاوية لدعم حركة الملاحة العالمية وكفاءة سلاسل الامداد الدولية.