مش هسمح بأشغال.. رئيس مناخ بورسعيد تواصل تنفيذ خطة إعادة الانضباط بالشارع | شاهد

قادت شيماء العزبي رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبش محافظ بورسعيد إستعداداً لشهر رمضان المبارك و في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وواصلت رئيس مناخ بورسعيد بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالحي تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها شوارع الأمين وأسوان والمشير أحمد إسماعيل “100 سابقاً”.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 4 استاند وإيداعهم بمخزن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



مناخ بورسعيد يواجه الإشغالات و العشوائية

كما شددت على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.