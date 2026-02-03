قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
محافظات

مش هسمح بأشغال.. رئيس مناخ بورسعيد تواصل تنفيذ خطة إعادة الانضباط بالشارع | شاهد

محمد الغزاوى

قادت شيماء العزبي رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبش محافظ بورسعيد   إستعداداً لشهر رمضان المبارك و في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وواصلت رئيس مناخ بورسعيد بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالحي  تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها شوارع الأمين وأسوان والمشير أحمد إسماعيل “100 سابقاً”.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 4 استاند  وإيداعهم بمخزن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً  عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

مناخ بورسعيد يواجه الإشغالات و العشوائية 

 

كما شددت على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

 يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات  بالحي.

بورسعيد حى المناخ محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

