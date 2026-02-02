قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي

محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مساء اليوم، احتفالية إحياء ليلة النصف من شعبان، والتي أُقيمت بالمسجد العباسي عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد أ ح  مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، و الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية الأوقاف و أبناء المحافظة وعدد من الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والبهجة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي

وجاءت الاحتفالية في إطار حرص محافظة بورسعيد على إحياء المناسبات الدينية وتعزيز القيم الروحية، حيث تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية، وعددًا من الكلمات التي تناولت فضل هذه الليلة المباركة وأهميتها في نشر التسامح والتقوى بين أفراد المجتمع

وهنأ  المحافظ جموع أبناء بورسعيد بهذه المناسبة العطرة، مؤكدٱ خلال الاحتفال أهمية التمسك بالقيم الدينية السمحة، ومشيدًا بدور المؤسسات الدينية في ترسيخ الوعي الديني الصحيح وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، متمنيًا لأبناء بورسعيد دوام الخير والأمن والاستقرار

واختُتمت الاحتفالية بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، في أجواء سادها الود والمحبة

