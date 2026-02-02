محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مساء اليوم، احتفالية إحياء ليلة النصف من شعبان، والتي أُقيمت بالمسجد العباسي عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد أ ح مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، و الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية الأوقاف و أبناء المحافظة وعدد من الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والبهجة

وجاءت الاحتفالية في إطار حرص محافظة بورسعيد على إحياء المناسبات الدينية وتعزيز القيم الروحية، حيث تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية، وعددًا من الكلمات التي تناولت فضل هذه الليلة المباركة وأهميتها في نشر التسامح والتقوى بين أفراد المجتمع

وهنأ المحافظ جموع أبناء بورسعيد بهذه المناسبة العطرة، مؤكدٱ خلال الاحتفال أهمية التمسك بالقيم الدينية السمحة، ومشيدًا بدور المؤسسات الدينية في ترسيخ الوعي الديني الصحيح وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، متمنيًا لأبناء بورسعيد دوام الخير والأمن والاستقرار

واختُتمت الاحتفالية بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، في أجواء سادها الود والمحبة