الليلة.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاقامة حفل ختام الدورة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والمقرر إقامته اليوم بالمركز الثقافي ببورسعيد، في إطار الحرص على خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة المحافظة وأهمية المسابقة الدولية

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني

وأكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية تعمل على تجهيز مقر الحفل من حيث التنظيم والاستقبال والتأمين والإضاءة والصوتيات، بما يضمن توفير أجواء تليق بضيوف المسابقة من مختلف الدول، ولجنة التحكيم الدولية، والحضور الجماهيري الكبير المتوقع، مشيرٱ إلى أن الاستعدادات تأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي شهدته منافسات فروع المسابقة المختلفة، وعلى رأسها فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة، والذي عكس مستويات متميزة من الإتقان والتلاوة العطرة داخل أروقة المسجد العباسي

وأضاف أن حفل الختام سيشهد تكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة، التي أُقيمت هذا العام تحت اسم دورة الشيخ الجليل الراحل محمود علي البنا، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتاتي المسابقة بدعم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل المصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة ، حيث أصبحت المسابقة واحدة من أبرز الفعاليات الدينية الدولية التي تحتضنها بورسعيد سنويًا، وتعكس دورها الريادي في دعم حفظة كتاب الله ونشر القيم الروحية السمحة