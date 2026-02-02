قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا قضائيًا موريتانيًا رفيع المستوى لبحث آليات التعاون

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كتب محمد عبدالله :

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفداً موريتانياً رفيع المستوى برئاسة فضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

جاء ذلك بحضور القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي / شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض نائب رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ أحمد عنان نائب رئيس محكمة النقض عضو إدارة العلاقات الدولية، القاضي / مصطفى عبيد نائب رئيس محكمة النقض عضو إدارة العلاقات الدولية.

وضم الوفد الموريتاني المرافق لفضيلة رئيس المحكمة العليا كلاً من القاضي/ أعمر سيد أحمد رئيس الغرفة الجزائية، والقاضي/ مولاي أعلى مولاي أعلى رئيس الغرفة الإدارية، والقاضي/ المحبوبي أحمد مستشار بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني، والأستاذ/ خالد محمد يسلم كاتب الضبط الأول والمسؤول عن متابعة ملفات التعاون الدولي.

استُهلت الزيارة بجولة تفقدية شملت مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث أشاد الوفد الموريتاني بما تضمه من نفائس تراثية وموسوعات قانونية نادرة تمثل إرثاً قانونياً ضخماً.

كما اطلع الوفد خلال زيارته للمكتب الفني على آليات استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام، واستمع لشرح وافٍ من القاضي/ محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض حول إصدار مجموعات أحكام النقض والمستحدث من المبادئ التي أقرتها المحكمة.

كما زار الوفد النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث قدم القاضي/ معتز مبروك، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، ومجموعة من السادة المحامين العموم ، شرحاً وافياً حول دور النيابة في دراسة الطعون وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بها.

واختُتمت الجولة الميدانية بزيارة مركز المعلومات، حيث استعرض القاضي/ عمرو الزهيري نائب رئيس محكمة النقض مدير المركز، والقاضي عمرو الشربيني عضو المركز استراتيجية المحكمة في "التحول الرقمي"، ورقمنة الأحكام وإتاحتها عبر منصات إلكترونية متطورة توفر آليات بحث دقيقة تيسر العمل القضائي وتواكب لغة العصر.

واختُتم اللقاء حيث قدم القاضي/ عاصم الغايش درع المحكمة لضيفه الكريم، فيما بادل الوفد الموريتاني هذه الحفاوة بإهداء مجموعة من الكتب القانونية الموريتانية، في لفتة ترمز إلى وحدة الفكر القانوني وتؤصل لأواصر التعاون الأخوي الراسخ بين القضاء المصري ونظيره الموريتاني.

