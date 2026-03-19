هيا السيدة نفيسة تقرب إيه للنبي؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة رحمة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هيا السيدة نفيسة تقرب ايه للنبي؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الله تعالى اكرمنا بوجود عدد كبير من آل البيت في مصر، منهم السيدة نفيسة والتي جدها النبي.

وتابع: هي السيدة نفيسة بنت سيدنا حسن الأنور، بن زيد الأبلج، بن سيدنا الحسن، بن سيدنا علي بن أبي طالب.

كما أن سيدنا زين العابدين، ابن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، حفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ووجه الطفل سليم، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: من هي السيدة زينب؟

وقال أحمد عصام فرحات، إن السيدة زينب بنت سيدنا علي وأمها السيدة فاطمة الزهراء وجدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجدتها السيدة خديجة.