أحمد عصام فرحات: مصر آمنة ومباركة وموطن للأمن والدين والعلوم

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، أن نعمة الأمن والأمان من أعظم نعم الله على الإنسان، مستشهداً بآية القرآن الكريم: «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، مشيراً إلى أن وصف "آمنين" ورد في القرآن للجنة والمسجد الحرام ومصر، ما يعكس مكانتها الخاصة.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “أقرأ وربك الأكرم”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن هناك بركة مصر ومكانتها التاريخية والدينية، فالنبي ﷺ الذي أوصى بالاهتمام بأهلها، ولأدوار المصريين التاريخية في حماية الأمة ووقوفهم إلى جانبها.

كما أشار إلى المعالم المباركة مثل نهر النيل، أرض سيناء، وجبل الطور، إلى جانب الأهرامات والأزهر الشريف كرمز للعلم والاعتدال.