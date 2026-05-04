سيارات عائلية جديدة 2026 في السوق المحلي.. بالمواصفات والأسعار

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا فورتشنر ، وفولفو XC90، واودي Q8، ومرسيدس GLS، وبي ام دبليو X7 .

بي ام دبليو X7 موديل 2026

تحصل سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 530 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X7 موديل 2026

تباع سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10 مليون و 200 ألف جنيه.

مرسيدس GLS موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبها قوة 517 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس GLS موديل 2026

سعر سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 9 مليون و 930 ألف جنيه .

اودي Q8 موديل 2026

قوة سيارة أودي Q8 موديل 2026 تصل إلي 340 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي Q8 موديل 2026

يصل سعر سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 7 مليون و 900 ألف جنيه .

فولفو XC90 موديل 2026

عزم دوران سيارة فولفو XC90 موديل 2026 يصل إلي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو هجين، وبها قوة 250 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو XC90 موديل 2026

يبلغ سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري 5 مليون و 250 ألف جنيه .

تويوتا فورتشنر موديل 2026

خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 يصل إلي 80 لتر، وبها محرك سعة 4000 سي سي، وقوة 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا فورتشنر موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 700 ألف جنيه .