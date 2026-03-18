أحمد فرحات: حب آل البيت عبادة.. والاقتداء بهم طريق القرب من الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات أن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ديني عظيم، مشيرًا إلى أن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى يكون بمحبة أهل البيت والاقتداء بسيرهم، أمر محمود.

وقال خلال برنامج"اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد" إن آل البيت يشملون زوجات النبي الكريم، والإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين، والسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسائر أهل وقرابة النبي ﷺ.

محبة آل البيت

وأشار إلى أن محبة آل البيت ليست مجرد شعور، بل هي عبادة ووسيلة للتقرب إلى الله، مستشهدًا بآيات من سورة الأحزاب التي تبين فضل ومكانة آل بيت النبي ﷺ في الدين الإسلامي.

تعليم الناس والاهتمام بمعرفة سير أهل البيت

وأكد أن تعليم الناس والاهتمام بمعرفة سير أهل البيت يزيد من فهم المسلمين لدينهم ويعزز القيم الإسلامية في المجتمع، داعيًا إلى نشر حب أهل البيت بين الأجيال الجديدة.

