أسامة نبيه : زيزو لم يقدم إضافة مع الأهلى..تريزيجيه وعاشور الأفضل

يري أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن أحمد سيد زيزو لاعب الاهلى لم يقدم الإضافة المنتظرة منذ انتقاله للقلعة الحمراء.

وقال أسامة نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": " زيزو مقدمش أي إضافة للأهلى ، كمان توروب مش ماشى كويس مع الفرقة في ظل كم النجوم الموجودين في الفريق"

ويضيف:" تريزيجيه وإمام عاشور هما الأكثر تأثيراً في الاهلى عن زيزو ..هما شايلين الفرقة".

