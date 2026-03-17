أسامة نبيه لـ محمد صلاح : خليك في أوروبا

نصح أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالاستمرار في أوروبا.

وقال نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" محمد صلاح عمل تاريخ كبير ونصحيتى ليه كمل في أوروبا وخليك ماشى بتسطر تاريخ وبس ، عقليتك هتوصلك لكل حاجة حلوة".

ويضيف:" محمد صلاح لو قدامه فرصة يروح ريال مدريد يروح طبعا ، يروح أي مكان تانى في أوروبا ، مع ان كريستيانو بيلعب في الدوري السعودى وميسى في الدوري الامريكى والعقليات دي خلت الأمور دي كلها عادية"، موضحا أنه من الأفضل أن يستمر صلاح في أوربا ولا يذهب للخليج.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان.