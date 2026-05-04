بعد واقعة هابي لاند.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والجدل، بعد توثيقه واقعة اعتداء جسدي مع أحد الأطفال، تم بعدها اتهام مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل بالتحرش بالتلاميذ داخل مكتبه .



و بينما تتصاعد المطالب بمحاسبة المسؤول عن الواقعة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة، برزت أزمة موازية تتعلق بانتهاك خصوصية الطفلة وأسرتها، عقب انتشار الفيديو بشكل واسع، في مشهد يطرح تساؤلات الكثير من المواطنين عن العقوبات المقررة قانونا لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يتعدي على القيم الأسرية.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون

المادة 25 من قانون رقم 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.