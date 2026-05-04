الأضخم في مسيرتها.. شاكيرا تقدم حفلا فنيا بتوقيع مليوني شخص

تصدرت النجمة الكولومبية شاكيرا مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الحفل الجماهيري الضخم الذي أحيته على شاطئ Copacabana Beach في مدينة Rio de Janeiro فى البرازيل، والذي وصفه مسؤولون بأنه الأكبر في مسيرتها الفنية حتى الآن.

تفاصيل حفل شاكيرا

وشهد الحفل المجاني حضورًا هائلًا قدر بنحو مليوني شخص، في مشهد استثنائي حول الشاطئ الشهير إلى ساحة احتفال ضخمة امتزجت فيها الموسيقى بالحماس الجماهيري، وتواصل مدينة ريو الاعتماد على هذه الفعاليات الفنية الكبرى للترويج السياحي، ضمن مهرجان «تودو موندو نو ريو» أو «الجميع في ريو»، بهدف جذب الزوار وتعزيز الحركة السياحية خلال شهر مايو.

وبحسب تقديرات مسؤولي البلدية، حقق الحفل عائدات اقتصادية ضخمة بلغت نحو 161.45 مليون دولار، استفادت منها قطاعات الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والتجارة.

حفل شاكيرا الساحر

وافتتحت الأمسية بعرض مبهر للطائرات المسيرة، رسم صورة ذئب في السماء، وهو أحد الرموز المرتبطة بشاكيرا، قبل أن تحيي جمهورها باللغة البرتغالية قائلة: «البرازيل.. أحبك، من السحري أن أرى ملايين الأرواح متحدة من أجل الغناء والرقص والاحتفال بما هو مهم حقًا».

وقدمت شاكيرا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها أغنية «الوركان لا يكذبن» Hips Don't Lie، و«أنطولوجيا» Antología، إلى جانب الأغنية الشهيرة «واكا واكا.. هذا هو وقت أفريقيا» Waka Waka (This Time for Africa)، التي ارتبطت بأجواء كأس العالم 2010، كما شاركها على المسرح عدد من النجوم البرازيليين وسط تفاعل جماهيري واسع.