مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الرابعة

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن فتح باب الاشتراك في دورته الرابعة المقرر لها سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة.

يستهدف المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة، حيث يمكن لصناع الأفلام التسجيل حتى العاشر من أغسطس المقبل عبر رابط المشاركة الرسمي التالي :

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن الدورة الرابعة للمهرجان تكتسب طبيعة خاصة وتشهد إطلاق العديد من البرامج والأقسام الجديدة

لافتا إلي أن العديد من الفعاليات من عروض وندوات وماستر كلاس يستضيفها لأول مرة قصر ثقافة الغردقة بعد إفتتاحه رسميا مؤخرا .

ومن جانبه ذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن التحضير للدورة الجديدة بدأ مع نهاية الدورة الثالثة العام الماضي

مشددا علي أن المهرجان يفتح انشطته واقسامه السينمائية المختلفة أمام الشباب والمواهب في مجالات وفروع السينما المختلفة من كتابة وتصوير وإخراج ومونتاج

بدورها أكدت الناقدة جيهان عبداللطيف بدر المدير الفني للمهرجان على اعتزازها بثقة إدارة المهرجان

موضحة أن البرنامج الرسمي للمهرجان يتضمن مسابقة الأفلام الطويلة (أكثر من 60 دقيقة)

و مسابقة الأفلام القصيرة (لا تزيد عن 30 دقيقة) و مسابقة أفلام الطلبة (لا تزيد عن 30 دقيقة) ومسابقة الفيلم السياحي للأفلام الطويلة والقصيرة وان الإشتراك في المسابقات قاصر على الأفلام من إنتاج ٢٠٢٥ و٢٠٢٦

مشيرة إلي انه يشترط عدم مشاركة الأفلام المتقدمة في مهرجانات مصرية سابقة ، وأن يكون العمل التجربة الأولى أو الثانية لمخرجه أو يناقش قضايا خاصة بالشباب.