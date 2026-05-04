خسارة لقيمة فنية نادرة.. ياسمين الخطيب تنعى هاني شاكر

قدّمت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال برنامج تحت الشمس، نعيًا مؤثرًا للفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت واحدًا من أهم رموز الغناء في مصر والوطن العربي.

وقالت إن هاني شاكر كان صوتًا عاش مع الجمهور لسنوات طويلة، وتميّز بقدرته الدائمة على التعبير عن مشاعر الناس من خلال أغانيه، مشيرة إلى أن رحيله لا يمثل خسارة لفنان كبير فقط، بل خسارة لقيمة فنية وإنسانية نادرة، حيث كان مثالًا للرقي والاحترام، وحافظ على مكانته حتى آخر يوم في حياته.

وأضافت أن “أمير الغناء العربي” يُعد من أبرز رموز الطرب في مصر، إذ وُلد في القاهرة، وتأثر في بداياته الفنية بأسلوب عبد الحليم حافظ، وهو ما انعكس بوضوح على إحساسه وطريقته في الأداء الغنائي.

واختتمت حديثها بالدعاء للراحل بالرحمة، مؤكدة أنه ترك إرثًا فنيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره.