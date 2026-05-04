فى عيد ميلادها.. سر اعتزال جيهان نصر مبكرا

تحتفل الفنانة جيهان نصر بعيد ميلادها التى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخها الفني برغم من اعتزالها الفن مبكرا.

حققت الفنانة المعتزلة جيهان نصر نجاحات فنية عديدة متنوعة ما بين الإعلانات والتليفزيون والسينما والمسرح، قبل ان تعتزل الفن نهائيًا وتختفي بعيدًا عن الأضواء والشهرة، ما السر وراء اعتزالها الفن؟.

من هي جيهان نصر؟

وُلدت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في مثل هذا اليوم 11 مايو عام 1972م، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، ثن اتجهت بعد ذلك للعمل في مجال الإعلانات الذي لاقت خلاله قبول كبير بسبب جمالها اللافت ووجهها الملائكي.

مسيرة جيهان نصر الفنية

بدأت الفنانة المعتزل جيهان نصر مسيرتها الفنية، من مجال الإعلانات ولفتت نظر المنتجين إليها بسبب جمالها ورقتها وإطلالتها المميزة، واتجهت بعد ذلك للعمل في التمثيل خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت أول أدوارها الفنية في فيلم « فوزية البرجوازية».

شارت جيهان نصر بعد ذلك في تقديم الفوازير فقدت فوازير «ألف ليلة وليلة»، إلى جانب عملها الفني في السينما حيث وقفت أمام الإمبراطور الراحل أحمد زكي في فيلم «شادر السمك»، وبرعت في التمثيل على المسرح من خلال مسرحية «عصفور ودبور».

توالت بعد ذلك الأعمال الفنية لـ جيهان نصر، حيث قدمت ما يقرب من 70 عمل فني متنوع بين السينما والدراما والمسرح، فقدمت أفلام «الكيت كات، لعبة الانتقام، سقوط الطائر الغريب»، ومسلسلات «الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، من الذي لا يجب فاطمة، برئ في ورطة، الأزواج الطيبين».

كما برعت في التمثيل على المسرحة فشاركت في مسرحيات « بهلول في أسطنبول، محاكمة في الزمن الضائع، مشهور في شهر العسل، خلافات زوجية».

سبب اعتزال جيهان نصر الفن

قررت جيهان نصر في أواخر التسعينات، اعتزال الفن نهائيًا والابتعاد عن الأضواء والشهرة، وارتداء الجحاب، بعد أن تزوجت من زوجها الملياردير السعودي سعود الشربتلي عام 1998م، الذي اشترط عليها الابتعاد عن الفن.

وافقت الفنانة المعتزل جيهان نصر على شروط زوجها وبالفعل اعتزلت الفن وابتعدت تمامًا عن الأضواء والشهرة، وتزوجت منه وسافرت معه إلى السعودية.