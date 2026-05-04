فى غيبوبة تامة.. آخر تطورات حالة إيمان وحيد سيف الصحية

تصدرت إيمان وحيد سيف ، تريند جوجل فور تعرضتها لأزمة صحية كبيرة، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة ودخلت في غيبوبة.

وكشف أشرف سيف، شقيق إيمان وحيد سيف، تطورات حالة شقيقته الصحية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

إيمان وحيد سيف تتعرض لأزمة صحية

وكتب: «أرجو منكم وأستحلفكم بالله أحبائي وأصدقائي الدعاء لأختي الحبيبة ونور عيني إيمان بالشفاء، فهي ترقد الآن بالعناية المركزة في غيبوبة تامة».

وتابع: «اللهم يا شافي يا معافي عافها واعف عنها، اللهم يا رحمن نستغيث بك أن تردها إلينا ردًا جميلًا، اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق واجعل لها من لدنك سلطانًا نصيرًا».

إيمان وحيد سيف.. غيبوبة تامة

وتفاعل عدد من أصدقاء الأسرة ومحبي الفنان الراحل وحيد سيف، وحرصوا على التعبير عن دعمهم الكامل للعائلة، وتمنوا لإيمان وحيد سيف الشفاء العاجل.

إيمان وحيد سيف تكشف اسم والدها الحقيقي

من ناحية أخرى كشفت إيمان وحيد سيف، نجلة الفنان الراحل وحيد سيف، أن اسم والدها الحقيقي هو "مصطفى"، مُشيره إلى أنه اختار لنفسه اسم "وحيد"، مع بداياته الفنية، لأنه كان يشعر نفسه شخص مختلف.

وقالت "إيمان"، خلال لقائها ببرنامج "الراجل ده أبويا" المذاع على فضائية “صدى البلد”، مع الكابتن أحمد شوبير فى وقت سابق، أن والدها خريج كلية آداب اسكندرية، وظل حياته كلها يعيش في الاسكندرية لأنها كان يعشقها، مُشيره إلى أن بداياته كانت مع النجم سمير غانم، الذي سبقه في النزول إلى القاهرة.

وأشارت "نجلة الفنان"، أن الفضل في أن يلمع نجم في المسرح كانت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، الذي بمجرد رؤيتها له في مسرح اسكندرية طلبت انضمامه إلى فرقتها، مؤكده أن "وحيد"، كان مدين لها طول حياته، على الناحية الأخرى تسببت الفنانة الراحلة ماري منيب في تحطيمه حينما رفضته عندم قدم لها.