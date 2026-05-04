سحب منخفضة تغطي 6 محافظات وأمطار خلال ساعات| حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تظهر وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مدينة الإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أيضا مناطق أخرى من محافظات الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - الدقهلية- دمياط)، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وبعض من مناطق محافظات جنوب الوجه البحري ولكن أقل شدة.

ويشهد الطقس، استمرار نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم

يسود الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة في المناطق الرئيسية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

تحذيرات من الرياح واضطراب الملاحة

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

كما حذرت من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 75 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

خريطة الأمطار اليوم

أشارت هيئة الأرصاد، إلى فرص سقوط أمطار خلال الطقس اليوم، تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تتكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.