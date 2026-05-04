النيابات والمحاكم: صرف 21.5 مليون جنيه لـ366 مستفيدا من صندوق الـ9%

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، عن صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء صندوق التأمين المعروف إعلاميًا بـ"صندوق الـ9%»"، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليونًا و570 ألف جنيه، لصالح 366 مستفيدا من العاملين الذين خرجوا إلى المعاش بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وأوضح عبدالباقي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الصندوق بصرف مستحقات الأعضاء بانتظام، بما يضمن توفير الدعم المالي لهم بعد انتهاء فترة خدمتهم، مؤكدا حرص الإدارة على تحقيق الاستقرار المالي للمستفيدين.

وأشار إلى أن الصندوق حقق خلال عام 2025 أرباحا قوية بلغت 317 مليون جنيه، ما يعكس نجاح السياسات المالية والاستثمارية المتبعة، والتي تستهدف تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء، لافتًا إلى أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة في مختلف الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.