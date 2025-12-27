نقابة النيابات والمحاكم تُرسل الفوج الثاني من الأعضاء لأداء العمرة

أرسلت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، الفوج الثاني من أعضائها لأداء مناسك العمرة، وذلك في إطار مبادرة "واجبنا"، التي تستهدف التخفيف عن الأعضاء وتقديم خدمات اجتماعية ودينية متميزة تسهم في دعمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت النقابة أنها وفّرت، ضمن المبادرة، برنامجًا متكاملًا لرحلات الحج والعمرة بنظام التقسيط وعلى أطول فترة سداد ممكنة دون فوائد، لصالح أعضاء النقابة العامة على مستوى مختلف الهيئات القضائية، بما يعزز من منظومة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وأسرهم.

وقال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، في تصريحات صحفية، إن مبادرة "واجبنا" تأتي تنفيذًا لالتزام مجلس إدارة النقابة بدعم الأعضاء وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا حرص النقابة على تطوير خدماتها الاجتماعية والدينية بما يحقق مصلحة الأعضاء ويلبي احتياجاتهم.

وأضاف أن تنظيم رحلات العمرة والحج بنظام التقسيط دون فوائد يعكس توجه النقابة نحو تمكين أكبر عدد ممكن من الأعضاء من أداء المناسك، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم أفواج جديدة من المعتمرين وفق خطة زمنية مدروسة.

وأكد رئيس النقابة استمرار مجلس الإدارة في إطلاق المزيد من المبادرات والخدمات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للأعضاء، تنفيذًا لشعار "واجبنا"، وترسيخًا للدور الخدمي والاجتماعي للنقابة.