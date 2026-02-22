محمد سيد بشير من كواليس مسلسل الست موناليزا: عيلة بتاكل مال النبي

شارك المؤلف محمد سيد بشير صورة جديدة من كواليس مسلسل "الست موناليزا"، بطولة النجمة مي عمر، بعدما تصاعدت الأحداث حلقة تلو الأخرى مع عائلة حسن -أحمد مجدي-.

وعلق بشير على صورته مع أبطال المسلسل عبر انستجرام، مازحًا: مع العيلة اللي بتاكل مال النبي.

كواليس مسلسل الست موناليزا

كما أعرب سابقًا عن سعادته بنجاح المسلسل واصفًا الجهد المبذول، قائلًا: من أكتر الأعمال قريبة لقلبي، وتعبت فيها جدًا دًا جدًا في كل تفصيلة وكل شخصية وكل حدث وكل مراجعة قانونية، عمل اتبنى بحب قبل ما يتبني على الاسكريبت.

كما حرص على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على العمل، هذا إلى جانب فريق الكتابة.

مواعيد عرض مسلسل الست موناليزا

تعرض منصة "شاهد" حصريًا حلقات مبكرة من مسلسل الست موناليزا في تمام الساعة الخامسة مساءً يوميًا، هذا إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة MBC مصر، الساعة الحادية عشر مساءً.