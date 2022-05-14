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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

جيهان نصر
جيهان نصر

صاحبة الوجه الملائكي، والجمال الذي يجذب الأنظار، الفنانة المعتزلة جيهان نصر، التي حققت نجاحا كبيرا في مجال الإعلانات وتقديم الفوازير والتمثيل، وحفرت لنفسها مكانة في قلوب الجماهير، على الرغم من اعتزالها الفن في وقت مبكر، لتصبح أحدث صور جيهان نصر مثار اهتمام كبير على منصات البحث. 

لماذا اعتزلت جيهان نصر 

حققت الفنانة المعتزلة جيهان نصر نجاحات فنية عديدة متنوعة ما بين الإعلانات والتليفزيون والسينما والمسرح، قبل أن تعتزل الفن نهائيًا وتختفي بعيدًا عن الأضواء والشهرة، فما السر وراء اعتزالها الفن؟

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لمعرفة سبب اعتزال جيهان نصر والتعرف على أعمال جيهان نصر ومن هو زوج جيهان نصر، شاهد الفيديوجراف التالي: 

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