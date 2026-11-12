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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيماء سيف تتألق بالأسود في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفنانة شيماء سيف
الفنانة شيماء سيف
أوركيد سامي

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

واختارت شيماء سيف الظهور بفستان طويل باللون الأسود، جمع بين خامتي الحرير والشيفون، حيث جاء الجزء العلوي من الفستان من الحرير، بينما تميز الجزء السفلي بالشيفون، في إطلالة اتسمت بالأناقة والبساطة.

واعتمدت الفنانة مكياجًا هادئًا بألوان ترابية، مع أحمر شفاه نيود، وتركت شعرها منسدلًا بتموجاته الطبيعية على كتفيها، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات.

وتأتي مشاركة شيماء سيف ضمن حضور لافت لنجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء، في افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي.

النجمة شيماء سيف اخبار الفن نجوم الفن

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