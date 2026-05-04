اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.. شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة إنبي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي شكوى بيراميدز ضد أمين عمر حكم مباراة إنبي في الدوري الممتاز، وسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لملعب مصر في العاصمة الإدارية حتى الآن.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: الزمالك أعلن عن رحلات للجماهير إلى الجزائر لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية بـ40 ألف جنيه، واللي حجزوا فقط هم 4 أفراد، وبالتالي الزمالك اضطر إنه يلغي هذا الأمر، وهنا الإدارة عملت اللي عليها ومش بلوم الجمهور لأن كل واحد له ظروفه، والفكرة منجحتش ولكن ده مش معناه إننا منكررهاش تاني.

وتابع: بيراميدز فاجئني بتقديم شكوى ضد أمين عمر، ولكن من حقه يعترض، وأنا بقولهم الدوري السنة الجاية بنفس الوضع فـ اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.

ونوه إلى أن استاد مصر في العاصمة الإدارية هيكون نقطة تحول كبيرة في المنطقة كلها، ومباراة مصر وروسيا هتكون بمثابة الافتتاح الرسمي، وهيستضيف مباريات الدوري في الموسم المقبل، وكاف لم يعتمده رسميًا حتى الآن لأن التراك بتاعه بعيد عن المدرجات ولكن لها حل وبيتم حلها ليتم اعتماده بدءا من الموسم المقبل.

واختتم شوبير: حمزة عبد الكريم تألق بالأمس وسجل هاتريك بالرأس، وتوّج بلقب الدوري الإسباني للشباب، والأهلي أبدى استعداده التام لمساعدة حمزة للاحتراف، ومصدر مسؤول قال : أنا شخصيًا لو جالي عرض من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم هوافقله عليه، ولو لعب للفريق الأول هيخليني أغيّر رأيي وأشجع برشلونة رغم إني مدريدي.