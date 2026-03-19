أحمد عصام فرحات: تحية العلم سلوك مشروع يعكس حب الوطن وتعاليم الإسلام

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، أن تحية العلم سلوك مشروع في الإسلام، باعتبارها تعبيرًا عن احترام الوطن وتقدير مكانته.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “اقرأ وربك الأكرم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلم يمثل رمز الدولة، مثلما كانت الراية رمزًا للمسلمين في عهد النبي ﷺ، مستشهدًا بحديث غزوة خيبر حول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وتابع الدكتور أحمد عصام فرحات، أن احترام العلم اليوم يعكس نفس روح تقدير الرموز في الماضي، ويُعد جزءًا من حب الوطن، مشددًا على أن الاقتداء بالنبي ﷺ في حب الوطن يعزز قيم الانتماء والمسؤولية، خاصة لدى النشء.