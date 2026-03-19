هل معاملة السياح بطريقة حسنة عليها ثواب؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة مريم، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل معاملة السياح بطريقة حسنة عليها ثواب؟ ؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن معاملة السياح بطريقة حسنة عليها ثواب من الله تعالى، فالسائح هو ضيف والنبي قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".

كما يقول الله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ويقول النبي "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وفي رواية "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" ويقول النبي "أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

وأكد أحمد عصام فرحات، أنه يحرم معاملة السائح بطريقة سيئة أو خداعه أو ابتزازه، فالسائح مستأمن له الأمن والأمان، من يؤذيه يعاقبه الله.