الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كان فيه أنبياء عرب؟ إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنهم

سؤال الطفل ياسين
سؤال الطفل ياسين
محمد شحتة

وجه الطفل ياسين، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل كان فيه أنبياء عرب؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك أنبياء عرب مثل: سيدنا هود، أرسل لقوم عاد والذين كانوا يسكنون الأحقاف، وسيدنا صالح أرسل لقوم ثمود في الحجر بين الحجاز وتبوك، وسيدنا شعيب لمدين على أطراف الشام، وسيدنا إسماعيل أرسل لجرهم والعماليق وأهل اليمن، وسيدنا محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وجاء رحمة للعالمين.

هل نزول القرآن باللغة العربية فيه ظلم لغير العرب؟

ووجهت طفلة تدعى “جنا”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “هل نزول القرآن باللغة العربية فيه ظلم لغير العرب؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن نزول القرآن باللغة العربية ليس فيه ظلم لغير العرب، فأي بداية للرسالة يخاطب بها ناس معينة ثم تنتشر بعد ذلك.

واستشهد إمام مسجد السيدة زينب بقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".

وذكر أن أي اختراع يبدأ في بلد معينة يكون في البداية بلغة أهل هذه البلد، ثم تستفيد منه باقي الدول، منوها بأن اللغة وعاء وليست حاجز أي نتواصل بها وليست حكر على أشخاص محددة.

وأوضح أن اللغة وسيلة لنقل المعاني وليست حكر أو امتياز على شخص معين، فالله يفضل الناس بالتقوى وليس باللغة، فالتفاضل بين الناس لا يكون باللغة.

وذكر أن العبرة بعموم الرسالة وليس بخصوص اللغة، فالنبي محمد أرسله الله للناس كافة، لقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ".

