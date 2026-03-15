هل مذاكرة مادة التربية الرياضية عليها ثواب؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت طفلة تدعى “رحمة”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “هل مذاكرة مادة التربية الرياضية عليها ثواب؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مذاكرة مادة التربية الرياضية عليها حسنات نعم، لأنها علم تعلم الإنسان كيفية ممارسة الرياضة فهي علم ينتفع به الإنسان.

وتابع: العلم النافع يجزي الله به خيرا، سواء من يعلمه أو من يتعلمه، ولذلك عليك مذاكرة مادة التربية الرياضية وممارسة الرياضة.



حكم ممارسة النساء للرياضة

في سياق آخر، ردّ أحمد عصام، على سؤال حول حكم ممارسة النساء للرياضة وذهابهن إلى صالات الجيم، مؤكدًا أن ذلك جائز في الإسلام، بل إن القوة والنشاط أمران محمودان.

واستشهد بأن النساء في عهد النبي محمد ﷺ كن يشاركن في المعارك لمداواة وعلاج الجرحى، وهو ما كان يتطلب قدرًا من القوة والتحمل.

وأضاف أن ذهاب المرأة إلى الجيم ينبغي أن يكون وفق ضوابط شرعية، من أهمها الالتزام بستر العورة، وتجنب الاختلاط غير المنضبط، وألا يشغلها ذلك عن أداء الفرائض أو واجباتها الأساسية، مع ضرورة الالتزام بالقيم والأعراف المجتمعية وعدم مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية.