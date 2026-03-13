هل يجوز استخدام الإنترنت لتعلم القرآن؟.. أحمد عصام فرحات يرد

وجهت طفلة تدعى “رحمة”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “هو ينفع نستخدم الإنترنت عشان نتعلم القرآن الكريم؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يجوز استخدام الإنترنت لتعلم القرآن الكريم، منوها بأن أي وسيلة من خلالها نحقق شيئا مفيدا؛ يجوز استخدامها طالما أن الغاية مفيدة، والوسيلة مفيدةالإنترنت ولا تضر بأحدالإنترنت ومباح استخدامها.

وأشار إلى أن الإنترنت يمكن من خلاله تعلم القرآن الكريم، بالتواصل مع الشيخ عبر الانترنت وهو ما يعرف بالتحفيظ أون لاين، أو بالذهاب إلى الشيخ في المكان الذي هو فيه ولكن باستخدام الانترنت لمراجعة القرآن للتأكيد على الحفظ.

وأوضح أنه يجب عند استخدام الإنترنت؛ نتأكد من موثوقية الموقع الذي نستخدمه، وأن معلوماته صحيحة للاستفادة منه.