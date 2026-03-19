مخطط للخروج في العيد؟.. تعرف على آخر موعد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف

ساعات قليلة عيد الفطر خلال الساعات المقبلة، حيث أعلنت وزارة النقل بشكل رسمي عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لـ مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك أيام إجازة عيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء.



مواعيد عمل المترو في العيد

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب)

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور

• الساعة ١٢:١٥ صباحاً.. قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة

• الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.. قيام آخر قطار من شبرا الخيمة

• الساعة ١٢:٤٠ صباحاً.. قيام آخر قطار من المنيب

• الساعة ١٢:٠٦ صباحاً.. قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة

• الساعة ١٢:٠٢ صباحاً.. قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج

• الساعة 12:23 صباحاً.. قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور

• الساعة 12:26 صباحاً.. قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور

• الساعة ١:٠٠ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات

• الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة

• الساعة ١٢:١٥ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

​خطة تقليل الزحام وزمن التقاطر خلال العيد

​اتخذت وزارة النقل والشركة المشغلة، إجراءات مكثفة لامتصاص الزحام المتوقع، شملت:

- ​تقليل زمن التقاطر: تقرر أن يكون زمن التقاطر 4:30 دقيقة فقط خلال أوقات الذروة لتخفيف التكدس على الأرصفة.

- ​قطارات إضافية: الدفع بقطارات "فارغة" (Extra Trains) في أوقات الكثافة العالية، خاصة في المحطات التبادلية الكبرى، لضمان راحة الركاب.

تمديد ساعات العمل

• سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

• سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.

• إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك

• الخط الأول للمترو 450 رحلة يومياً.

• الخط الثاني للمترو 492 رحلة يومياً.

• الخط الثالث للمترو 429 رحلة يومياً



مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

كما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن تمديد ساعات التشغيل لمدة ساعة إضافية في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، لتغلق المحطات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

- من محطة عدلي منصور: أول قطار الساعة 6:00 صباحاً، وآخر قطار (اتجاه الفنون والثقافة) الساعة 11:15 مساءً.

- من محطة بدر: أول قطار (اتجاه عدلي منصور) الساعة 6:11 صباحاً، وأول قطار (اتجاه العبور الجديدة) الساعة 6:25 صباحاً.

- من محطة العبور الجديدة (المعرفة): أول قطار الساعة 6:39 صباحاً، وآخر قطار (اتجاه عدلي منصور) الساعة 11:09 مساءً.