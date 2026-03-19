موعد مباراة بيراميدز وانبي في نصف نهائي كأس مصر
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالبساتين
بعد منح اللقب للمغرب.. 9 أشهر تنتظر السنغال لحسم مصير «كأس أفريقيا»
تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي
الأزهر يحذر: صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد باطلة عند الأحناف ومكروهة عند جمهور الفقهاء
صواريخ ليلة العيد.. صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
مسلسل فن الحرب.. مقتـ.ـل ريم مصطفى بعد انكشاف مخططاتها السرية
دولة الاحتلال محاصرة.. أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ
مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة.. موت مي كساب ومحمود الليثي وحبس محمد يوسف
جحيم يهبط من السماء.. إسرائيل تزعم قصف إيران بـ12 ألف قنبلة خلال 18 يوما
إعلامية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
أول استدعاء دولي.. منتخب كاب فيردي يستدعي كامويش لمواجهات ودية تحضيرية لكأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مخطط للخروج في العيد؟.. تعرف على آخر موعد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف

مترو الانفاق
مترو الانفاق
خالد يوسف

ساعات قليلة عيد الفطر خلال الساعات المقبلة، حيث أعلنت وزارة النقل بشكل رسمي عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر، بعد الانتهاء  من جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لـ مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك أيام إجازة عيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء.
 

مواعيد عمل المترو في العيد

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب)

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس

• الساعة ٥:١٥ صباحاً.. قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور

• الساعة ١٢:١٥ صباحاً.. قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة

• الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.. قيام آخر قطار من شبرا الخيمة

• الساعة ١٢:٤٠ صباحاً.. قيام آخر قطار من المنيب

• الساعة ١٢:٠٦ صباحاً.. قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة

• الساعة ١٢:٠٢ صباحاً.. قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج

• الساعة 12:23 صباحاً.. قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور

• الساعة 12:26 صباحاً.. قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور

• الساعة ١:٠٠ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات

• الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة

• الساعة ١٢:١٥ صباحاً.. يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

​خطة تقليل الزحام وزمن التقاطر خلال العيد

​اتخذت وزارة النقل والشركة المشغلة، إجراءات مكثفة لامتصاص الزحام المتوقع، شملت:

- ​تقليل زمن التقاطر: تقرر أن يكون زمن التقاطر 4:30 دقيقة فقط خلال أوقات الذروة لتخفيف التكدس على الأرصفة.

- ​قطارات إضافية: الدفع بقطارات "فارغة" (Extra Trains) في أوقات الكثافة العالية، خاصة في المحطات التبادلية الكبرى، لضمان راحة الركاب.

تمديد ساعات العمل

• سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

• سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.

• إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك
• الخط الأول للمترو 450 رحلة يومياً.

• الخط الثاني للمترو 492 رحلة يومياً.

• الخط الثالث للمترو 429 رحلة يومياً
 

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

كما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن تمديد ساعات التشغيل لمدة ساعة إضافية في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، لتغلق المحطات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

- من محطة عدلي منصور: أول قطار الساعة 6:00 صباحاً، وآخر قطار (اتجاه الفنون والثقافة) الساعة 11:15 مساءً.

- من محطة بدر: أول قطار (اتجاه عدلي منصور) الساعة 6:11 صباحاً، وأول قطار (اتجاه العبور الجديدة) الساعة 6:25 صباحاً.

- من محطة العبور الجديدة (المعرفة): أول قطار الساعة 6:39 صباحاً، وآخر قطار (اتجاه عدلي منصور) الساعة 11:09 مساءً.

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

ميناء دمياط

اختيار اثنتين من ميناء دمياط ضمن الأمهات المثاليات بوزارة النقل

ميناء دمياط

انتظام العمل بميناء دمياط.. تشغيل بكامل طاقته خلال عيد الفطر

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بالصور

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد