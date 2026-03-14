شلالات طبيعية..أمطار الخير تتساقط على أرض التجلي بسانت كاترين
الشناوي أم شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي ؟
إيران: أمريكا عاجزة عن حماية جيشها ولن تستطيع ضمان أمن المنطقة
كم سيبلغ سعر النفط إذا طال إغلاق مضيق هرمز؟..الأرقام المتوقعة
الترجي يوجه رسالة تحذيرية لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
بعد إلغاء حفله.. تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
قصة شائكة.. عمرو محمود ياسين يشوق جمهوره لأحداث "وننسى اللي كان"
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026| فيديو
إعلان قوي| أمريكا لم تحقق شيئا بقصف خارك.. وثقوا بإيران وشعبها
الصحة تطلق حملة توعوية شاملة حول الاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان 2026
القوات الإيرانية: ألحقنا بأمريكا هزيمة مذلة بإخراج "أبراهام لينكولن" من المنطقة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14مارس 2026
بعد نفي وزير النقل زيادة أسعار تذاكر المترو..الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات

معتز الخصوصي

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن تحريك أسعار الوقود جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال كلمته في المنتدى الثقافي لحزب الجبهة الوطنية، أوضح الوزير أن تعريفة النقل الجماعي لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات ما زالت ثابتة حتى الآن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على خدمات النقل الجماعي باعتبارها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الركاب يوميا.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026

أكدت وزارة النقل أن أسعار تذاكر المترو خلال عام 2026 ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة، مع استمرار العمل بنظام التسعير الحالي وفقا لعدد المحطات والفئات المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

تبلغ قيمة التذكرة حتى 9 محطات نحو 8 جنيهات للجمهور، و4 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما يحصل ذوو الهمم على التذكرة بسعر 5 جنيهات.

أما الرحلات حتى 16 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات للجمهور، و5 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، و5 جنيهات أيضا لذوي الهمم.

وفي الرحلات حتى 23 محطة يصل سعر التذكرة إلى 15 جنيها للجمهور، و8 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

أما الرحلات التي تزيد على 23 محطة وحتى 39 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 20 جنيها للجمهور، و10 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

وشددت وزارة النقل على أن هذه الأسعار ما زالت سارية حتى الآن، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادتها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن رفع أسعار تذاكر المترو.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

لقاء السفير التركي مع المؤرخ الراحل في جدة

سفير تركيا بالقاهرة ينعي المؤرخ أورتايلي: كان يرى مصر أم العالم الحديث

هجمات ارشيفية

تعليق العمليات النفطية في الفجيرة واستهدف القواعد الأمريكية بالكويت ودبي

عناصر حماس

حماس تحث إيران على التوقف عن "استهداف الدول المجاورة"

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد