حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو 2026

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار تذاكر المترو 2026، وسائل النقل المختلفة، و الذي يعتمد عليه ملايين الركاب يوميا في التنقل داخل القاهرة الكبرى.

أسعار تذاكر المترو 2026

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن تحريك أسعار الوقود جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال كلمته في المنتدى الثقافي لحزب الجبهة الوطنية، أوضح الوزير أن تعريفة النقل الجماعي لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات ما زالت ثابتة حتى الآن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على خدمات النقل الجماعي باعتبارها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الركاب يوميا.

أكدت وزارة النقل أن أسعار تذاكر المترو خلال عام 2026 ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة، مع استمرار العمل بنظام التسعير الحالي وفقا لعدد المحطات والفئات المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

تبلغ قيمة التذكرة حتى 9 محطات نحو 8 جنيهات للجمهور، و4 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما يحصل ذوو الهمم على التذكرة بسعر 5 جنيهات.

أما الرحلات حتى 16 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات للجمهور، و5 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، و5 جنيهات أيضا لذوي الهمم.

وفي الرحلات حتى 23 محطة يصل سعر التذكرة إلى 15 جنيها للجمهور، و8 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

أما الرحلات التي تزيد على 23 محطة وحتى 39 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 20 جنيها للجمهور، و10 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

وشددت وزارة النقل على أن هذه الأسعار ما زالت سارية حتى الآن، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادتها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن رفع أسعار تذاكر المترو.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2026



تواصل وزارة النقل تقديم اشتراكات مدعمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وجاءت أسعار الاشتراكات كالتالي:

المرحلة الأولى: 150 جنيها

المرحلة الثانية: 200 جنيه

المرحلة الثالثة: 250 جنيها

المرحلة الرابعة: 300 جنيه

أسعار اشتراكات المترو للموظفين

أما اشتراكات الموظفين فتختلف وفقا لعدد المناطق، وجاءت على النحو التالي:

منطقة واحدة: 310 جنيهات

منطقتان: 365 جنيها

3 أو 4 مناطق: 425 جنيها

5 أو 6 مناطق: 600 جنيه