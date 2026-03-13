قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة

ابراهيم جادالله

شهدت مدينة القصير، تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية، في إطار المبادرات الرئاسية لدعم المنظومة الصحية وعلى رأسها مبادرتا «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف القوافل الطبية لخدمة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حرص الوحدة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لنجاح القوافل الطبية، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات المطلوبة وتسهيل إجراءات الكشف على المواطنين لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بشكل سريع ومجاني.

وفي هذا السياق، تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر على مدار يومين، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 56 حالة في تخصصات طبية مختلفة.

وشملت الخدمات الكشف على 16 حالة باطنة، و4 حالات نساء وتوليد، و11 حالة أطفال، و14 حالة تنظيم أسرة، و8 حالات أسنان، مع صرف العلاج اللازم بالمجان للحالات المستفيدة.

كما بلغ إجمالي المترددين على المعامل الطبية خلال القافلة 47 حالة، حيث تضمنت الفحوصات حالتين بمعامل الدم، وحالتين طفيليات، و6 حالات للكشف المبكر، و16 حالة استبيان، و11 حالة تثقيف صحي، إلى جانب إجراء 10 حالات سونار.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم طبي مستمر.

