وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا أمس، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.


وخلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والمياه.


وفي هذا السياق، قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.


وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.


وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المقترح الذي قدمته مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مؤكدًا الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ هذا المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية ومستهدفات الدولة التنموية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بما يضمن مواءمة تصميم هذه الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
 

الدكتور حسين عيس مجموعة البنك الدولي الاستثمارات البنك الدولي الحكومة

