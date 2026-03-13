قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

عزة عاطف

كشفت شركة “فيراري” الستار عن سيارتها الجديدة كليًّا “أمالفي سبايدر”، والتي تعد النسخة المكشوفة من طراز "روما" المحدث؛ لتفتتح بها الشركة سلسلة من الإطلاق المتلاحق لخمسة طرازات جديدة مقررة بحلول نهاية عام 2026. 

وتبرز السيارة كتحفة فنية بتصميم (2+2) يجمع بين الأناقة الكلاسيكية وروح المغامرة التي تمنحها السقوف المكشوفة؛ مما يجعلها واحدة من أجمل السيارات التي خرجت من مصنع "مارانيلو" في الآونة الأخيرة. 

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه العلامة الإيطالية طفرة غير مسبوقة في تنوع موديلاتها لتلبية تطلعات عشاق السرعة والفخامة حول العالم.

أداء رياضي مذهل يحافظ على هوية محركات الـ V8 الأسطورية

بالرغم من الوزن الإضافي الذي تفرضه آلية السقف المكشوف، إلا أن "أمالفي سبايدر" تحافظ على أداء استثنائي يضاهي نسخ الكوبيه؛ حيث تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات (V8) سعة 3.9 لترات مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة حصانية هائلة تصل إلى 631 حصانًا. 

وتتميز السيارة بقدرتها على التسارع بمرونة فائقة واستجابة لحظية تعزز من متعة القيادة في الهواء الطلق؛ مما يضمن للسائق تجربة رياضية متكاملة لا تتأثر بجماليات التصميم الخارجي. 

وقد حرص مهندسو فيراري على تحسين انسيابية السيارة لتقليل الضوضاء داخل المقصورة عند فتح السقف؛ مما يوفر توازنًا مثاليًّا بين صخب المحرك وهدوء المقصورة الذكية.

استراتيجية فيراري 2026.. من "أمالفي" إلى أول سيارة كهربائية بالكامل

تمثل "أمالفي سبايدر" الشرارة الأولى في خطة طموحة للغاية تهدف إلى إطلاق خمسة موديلات جديدة، من بينها الحدث الأبرز وهو أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة وتحمل اسم “لوسي”. 

وتعكس هذه الاستراتيجية قدرة فيراري على الموازنة بين الحفاظ على إرث محركات الاحتراق الداخلي القوية وبين الانخراط في مستقبل التنقل الكهربائي الفاخر. 

وبفضل هذه التوسعات، تستهدف فيراري تعزيز مكانتها كأغلى علامة تجارية للسيارات في العالم؛ مع التركيز على تقديم نسخ محدودة الإنتاج تضمن الحصرية والقيمة الاستثمارية العالية لكافة عملائها المتميزين. 

