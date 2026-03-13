عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

وجّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بعدد من المناطق.

تفعيل غرف العمليات والأزمات

وشددت المحافظ على تفعيل غرف العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، تكليف الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق السريعة والداخلية.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ وتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية؛ حرصًا على السلامة العامة.



كما تنوه لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي؛ خط أرضي 0922925446، واتساب 01009945477.