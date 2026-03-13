غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات جديدة بشأن الحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الأخير ربما تعرض لإصابة خلال الهجمات العسكرية الأخيرة، لكنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج “ذا برايان كيلميد شو” على إذاعة فوكس: “أعتقد أنه على الأرجح ما زال حياً. أعتقد أنه تعرض لأضرار أو إصابة، لكنه على الأرجح ما زال حياً بطريقة ما.”

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الغموض حول الوضع الصحي للزعيم الإيراني الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ الإعلان عن توليه المنصب عقب التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن خامنئي أصيب خلال الأيام الأولى من الحرب، غير أنه لم يظهر أمام الرأي العام منذ ذلك الحين.

وفي أول رسالة منسوبة إليه منذ تعيينه، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الخميس، بياناً قال إنه صادر عن خامنئي، إلا أن الرسالة قُرئت على الهواء بواسطة مذيعة في التلفزيون الحكومي، من دون ظهور صوتي أو مرئي للمرشد الجديد، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حالته الصحية وأسباب غيابه عن الظهور العلني.

ووفقاً لمصدر مطّلع على تطورات الوضع نقلت عنه شبكة CNN، فإن خامنئي تعرض لإصابة في القدم تمثلت بكسر، إضافة إلى إصابات طفيفة أخرى، وذلك في اليوم الأول من حملة القصف التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وفي سياق متصل، عبّر ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين عن عدم رضاه عن تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، قائلاً إنه يشعر بـ“خيبة أمل” من هذا القرار، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار السياسات نفسها داخل إيران، مضيفاً: “نعتقد أن هذا التعيين سيؤدي على الأرجح إلى استمرار المشكلة نفسها التي تواجهها البلاد.”

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وسط تبادل للاتهامات والتهديدات بين الأطراف المعنية.

وفي تطور متصل، قال وزير الحرب الأمريكي إن القوات الأمريكية تنفذ عمليات عسكرية مكثفة تستهدف ما يقارب 1000 هدف يومياً داخل إيران، مؤكداً أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير جزء كبير من قدرات طهران على إنتاج الصواريخ.

وأضاف أن الحملة العسكرية تركز على منشآت التصنيع العسكري ومنصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، في إطار ما وصفه بجهود تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من تطوير أسلحة استراتيجية.