مجدي عبد الغني يهاجم مسؤولي الأهلي بسبب حسام غالي: طلعوه خاين

أكد مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تعرض للظلم خلال تجربته داخل القلعة الحمراء.

وقال مجدي عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «النجوم في رمضان»: "حسام غالي اتعمل عليه فيلم هندي في الأهلي، وطلعوه خاين، رغم أنه شخصية قوية وبيحب الأهلي وعنده قرار".



وأضاف أن غالي كان يمتلك شخصية قيادية داخل النادي، مؤكدًا أنه تعرض لانتقادات وحملات لم تكن منصفة خلال فترة عمله في الأهلي.



وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.